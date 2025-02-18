Digiturk Rekabet Soruşturmasında Sözlü Savunma Toplantısı Yapıldı

Digiturk Hakkında Rekabet Soruşturması Devam Ediyor

Rekabet Kurulu, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ (Digiturk) hakkında yürütülen rekabet soruşturması çerçevesinde bir sözlü savunma toplantısı düzenledi. Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında, kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Soruşturmanın Sebebi ve İnceleme Sonuçları

Ahmet Algan, toplantıda şirket hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğine dair bir soruşturmanın açıldığını hatırlattı. Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan incelemeler sonucunda, Digiturk'ün 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında bayilerine uyguladığı aktif ve pasif satış kısıtlamalarının yasaları ihlal ettiğini belirtti.

Grup Muafiyeti ve Para Cezası Talepleri

Temsilci, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde belirlenen pazar payı eşiğini aştığı için bu tebliğ kapsamındaki grup muafiyetinden yararlanamayacağını ve bayilerine uyguladığı kısıtlamaların bireysel muafiyet şartlarını karşılamadığını ifade etti. Bu nedenle, teşebbüse idari para cezası uygulanması talep edildi.

Teşebbüs Temsilcisinin Savunması

Teşebbüs temsilcisi ise, inceleme konusu sistemin korsanla mücadele amacıyla etkin bir şekilde kurulmuş olduğunu aktardı. Ayrıca, sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için aktif satış yasaklarının uygulanması gerektiğini, ancak pasif satışların yasaklanmadığını savundu.

Nihai Karar 15 Gün İçinde Açıklanacak

Rekabet Kurulu, bu soruşturmaya dair nihai kararını 15 gün içerisinde açıklayacak. Alınacak kararla ilgili bilgi, Kurumun internet sitesinden paylaşılacak.