Dinamo Kiev, Galatasaray Maçına Hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, müsabakanın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

RAMS Park'ta teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Bu kısımda futbolcular, top ile ısınmanın ardından istasyon çalışması gerçekleştirdiler.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde duruldu. Dinamo Kiev, dönemin en kritik karşılaşmalarından biri için gerekli tüm önlemleri almaya özen gösterdi.

Ancak, Ukrayna ekibinde iki önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle Denys Popov (savunma oyuncusu) ve Volodymyr Brazhko (orta saha) yarınki maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray-Dinamo Kiev müsabakası, yarın saat 18.30'da RAMS Park'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, müsabakanın hazırlıklarını RAMS Park'ta teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi yönetiminde yaptığı antrenman ile tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, müsabakanın hazırlıklarını RAMS Park'ta teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi yönetiminde yaptığı antrenman ile tamamladı.