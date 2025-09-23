Dinamo Zagreb-Fenerbahçe: Tedesco'dan Avrupa Ligi Hedefi, Skriniar'dan Moral Çağrısı

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve savunma oyuncusu Milan Skriniar, Maksimir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tedesco: "Kupa 2'de maksimumu gerçekleştirmek istiyoruz"

Zagreb ile yarın oynanacak maçın güzel olacağını belirten İtalyan teknik adam, "Fenerbahçe teknik direktörü olduğunuz zaman hedefiniz her turnuvada maksimumu gerçekleştirmektir" dedi. Tedesco konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: "Bu turnuvayı çok seviyorum. Daha önce Leipzig ile yarı final oynamıştık. Bu turnuvada maça çıkacak olmaktan dolayı çok mutluyum."

Geçmiş deneyimlerinden ve baskıyla başa çıkmaktan bahseden Tedesco, "Burayı, Spartak Moskova ve Schalke ile kıyaslayabilirim. Ben baskıya alışkınım. Aslında ihtiyacım olan şey bu baskıyı ve tutkuyu hissetmek. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman çok fazla insanı mutlu edebiliyorsunuz. Ben de zaten bu yüzden bunu yapmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca şunları söyledi: "Bu sezonki Şampiyonlar Ligi maçlarında burada değildim. Buraya geleli 14 gün oluyor. Geçmişte ne oldu, bunu yargılayamam ama bu turnuva daha iyi olur diyemem. Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık ben ve oyuncularım üzülmezdik. Her zaman maksimumu istiyoruz. Avrupa Ligi'nde seviye her zaman üst düzey. Bu turnuvayı seviyorum. Bu turnuvada olmaktan dolayı mutluyum."

"İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"

Tedesco takımının şu anki seviyesini eleştirdi: "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Evet problemimiz var. Bahane olarak söylemiyorum çok fazla antrenman yapma imkanımız olmadı. Son maçta iyi bir oyun sergileyemedik. İyi diziliş sergileyemedik. Son maçlarda çok fazla top kaybettik. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Hatta daha da kötüsü ikili mücadeleye girmedik bile. Ekibimin ve benim işim bunu çözmek. Son dönem zorlu geçti. Dün gece benzin istasyonuna dondurma almaya gittik. Bu da ne kadar yoğun çalıştığımızı gösteriyor. çok fazla işimiz var. Çok fazla analiz yapıyoruz. Oyunculara dürüst oluyoruz. Bunu saklamaya gerek yok. Adımlar atmamız gerek. İstediğimiz gibi oynamak için çok çalışmamız gerekiyor."

Tedesco, Dinamo Zagreb'i analiz ettiklerini belirterek, "Futbol oynamak isteyen, cesur ve ofansif bir takım. 4-3-3 oynuyorlar. Bence çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Onları tebrik ediyorum." dedi.

Ligdeki performanslarına dair değerlendirmesinde ise Tedesco, "Trabzonspor'a karşı kazandık, çok baskı vardı. İkinci maçımızda iyi değildik ama kazanmaya çok yakındık. Üçüncü maçımızda çok kötüydük. Bu bir gerçek. Bazen yukarı çıkmak için aşağıya inmeniz gerekiyor. Başlangıçta işler iyi olsaydı teknik adam değişikliğine gerek kalmazdı. Problemler var. Ben Amerika'yı yeniden keşfetmiyorum. Bazı problemler var, bu bir gerçek. Bunları çözmek için çalışıyoruz. Kendi oyunumuzu sergilememiz gereken bir süreç. Cesur ve dominant oynamamız gerekiyor. Her zaman böyle oynamalıyız. Bunu uygulamak için adım adım gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Skriniar: "Yarın camiaya pozitiflik katmak için kazanmak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, yarın kazanarak sarı-lacivertli camiaya pozitiflik katmak istediklerini vurguladı: "Son iki maçta aldığımız sonuçlar ve performansımız istediğimiz gibi değildi. Ama bununla baş etmemiz gerekiyor. Yarın camiaya pozitiflik katmak için kazanmak istiyoruz."

Skriniar, Dinamo Zagreb maçıyla ilgili olarak, "Dinamo Zagreb, Hırvatistan'ın en büyük kulübü ve çok iyi taraftarları var. Bu duruma alışkınız çünkü bizim stadyumumuzda da her zaman harika bir atmosfer oluyor." dedi.

Takım içindeki değişikliklere değinen 30 yaşındaki oyuncu, "Biliyorsunuz, çok fazla değişiklik oldu ve vedalar her zaman üzücüdür. Ancak biz buradayız; antrenmanımızı yaptık ve maçımıza odaklandık. Yeni başkanımız da gelip takıma bir konuşma yaptı. Ama şu anda yapmamız gereken en önemli şey, yarın oynayacağımız maça odaklanmak. Ondan sonra diğer konulara zaman kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasını sonlandırırken Skriniar, "Açıkçası benim kiminle oynadığım benim için hiç önemli değil. Tamamen hocamızın kararı. Ben ve yanımda başka biri oynamış veya ben oynamamışım, başka iki arkadaşım oynamış. Benim için önemli değil. Önemli olan takımımızın birlik olması ve hocamızın istediği şeyleri sahada sergilememiz." ifadelerini kullandı.