Djalovic: Kayserispor, Samsunspor'u Evimizde Yenmek İstiyor

Radomir Djalovic, ilk lig maçında Samsunspor karşısında evinde taraftar önünde en iyi mücadeleyi verip galip gelmek istediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 18:23
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un yeni teknik direktörü Radomir Djalovic, takımın başında çıkacağı ilk lig maçında Samsunspor'u yenmek istediklerini açıkladı.

Djalovic'in Açıklamaları

Djalovic, kulüp tesislerinde idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada lige verilen arada takımın başına geçtiğini ve iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti. Kamp sürecinde takımla birlikte 5-6 antrenman yapma imkanı bulduğunu vurgulayan Djalovic, oyuncuların çalışma azimlerinden memnun olduğunu kaydetti.

Djalovic, Samsunspor'u yakından takip ettiğini vurgulayarak, "Samsunspor'un iyi bir takım olduğunu biliyorum. Geçen yıl çok iyi futbol oynadılar. Bu seneye de iyi başladılar. Rakibimiz hem Avrupa'da hem de ligde mücadele ediyorlar. Ama biz evimizde oynayacağız. Taraftarımızın önünde en iyi mücadelemizi vereceğiz. Galip gelen taraf olmak istiyoruz." dedi.

Takım Durumu ve Sakatlıklar

Takımın genel durumu hakkında değerlendirmede bulunan Djalovic, "İyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Sakat oyuncuların aramıza katılmasını bekliyoruz. Sakat oyuncular olduğu için bazı oyuncular kendi pozisyonunda oynayamıyor. Tam takım haline geldiğimiz zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sakat oyuncuları da takıma katılmasıyla birlikte daha iyi bir hale geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ait Bennasser'in Durumu

Sakatlıktan dönen ve takımla çalışmaya başlayan Youssef Ait Bennasser ise, "Takıma geldiğim zamanlarda en iyi halimde değildim. Kadroya girmeye çalışıyordum. Burada bir sakatlık yaşadım. Bir süre sahalardan uzak kaldım. Lige verilen arada takımla birlikte çalışmaya başladım. Antalya'daki kampta iyi bir çalışma süreci geçirdim. Samsunspor maçındaki kadroya girmeyi umuyorum. Kadroya girersem elimden geleni yapacağımı bilmenizi istiyorum." diye konuştu.

Antrenman ve Maç Hazırlığı

Teknik direktör Djalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

19 Ekim Pazar günü sahasında Samsunspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Zecorner Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki idmanla sürdürdü. İdmana German Onugkha (sağda) da katıldı.

