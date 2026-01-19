Dolmabahçe'de 'Yönetim İstifa' Sesleri — Beşiktaş 1-0 Kayserispor

Dolmabahçe'de 'Yönetim İstifa' Sesleri
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında evinde Kayserispor'u, maçın 90+5. dakikasında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Taraftar Tepkisi
Karşılaşmanın son dakikalarında ve bitiş düdüğünün ardından Dolmabahçe tribünlerinden 'yönetim istifa' tezahüratları yükseldi.
Taraftarlar aynı zamanda 'Transferler nerede Serdal Adalı?' şeklinde tepkilerini dile getirdi.
Maçın Özeti
Beşiktaş'ın son dakikada bulduğu gol, mücadeleyi 1-0 sonuçlandırırken, taraftarların yönetim ve transfer politikalarına yönelik eleştirileri maçın konuşulan tarafı oldu.
