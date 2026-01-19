Dolmabahçe'de 'Yönetim İstifa' Sesleri — Beşiktaş 1-0 Kayserispor

Beşiktaş, Süper Lig 18. haftasında Kayserispor'u 90+5'te yenerken Dolmabahçe'de taraftarlar 'yönetim istifa' ve 'Transferler nerede Serdal Adalı?' tezahüratı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 22:29
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 22:29
Dolmabahçe'de 'Yönetim İstifa' Sesleri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında evinde Kayserispor'u, maçın 90+5. dakikasında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Taraftar Tepkisi

Karşılaşmanın son dakikalarında ve bitiş düdüğünün ardından Dolmabahçe tribünlerinden 'yönetim istifa' tezahüratları yükseldi.

Taraftarlar aynı zamanda 'Transferler nerede Serdal Adalı?' şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Maçın Özeti

Beşiktaş'ın son dakikada bulduğu gol, mücadeleyi 1-0 sonuçlandırırken, taraftarların yönetim ve transfer politikalarına yönelik eleştirileri maçın konuşulan tarafı oldu.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

