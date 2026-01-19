Dolmabahçe'de 'Yönetim İstifa' Sesleri — Beşiktaş 1-0 Kayserispor

Beşiktaş, Süper Lig 18. haftasında Kayserispor'u 90+5'te yenerken Dolmabahçe'de taraftarlar 'yönetim istifa' ve 'Transferler nerede Serdal Adalı?' tezahüratı yaptı.