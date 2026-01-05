Domenico Tedesco: "Bu maç için hazırız" — Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finali

Domenico Tedesco: "Bu maç için hazırız" — Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde

Yeni Adana Stadyumu’nda düzenlenen ortak basın toplantısında Fenerbahçe ve Samsunspor teknik direktörleri ile takım kaptanları hazır bulundu. Basın toplantısına Türkçe başlayarak "Herkese iyi akşamlar ve mutlu yıllar" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"İyi bir maç olacak"

Tedesco, Samsunspor ile oynadıkları son maçın en iyi maçları olmadığını belirterek, "Burada olduğumuz ve bu maçı oynayacak olduğumuz için mutluyuz. Samsunspor’a karşı bir maç oynamıştık ve bu bizim en iyi maçımız değildi. İyi ve organize bir takıma karşı, kötü bir maç çıkarmıştık. Thomas harika bir iş çıkarıyor, bunu görebiliyorsunuz. Takımlarında kim oynarsa oynasın, zor bir maç olacak. 2-3 gün antrenman yaparak, nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil. Oyuncularımız, bireysel antrenmanlarını sürdürdüler. İyi bir maç olacak. Bizler de bu maç için hazırız" ifadelerini kullandı.

"Musaba kararını bu akşam vereceğim"

Anthony Musaba'nın oynayıp oynamayacağına ilişkin soru üzerine Tedesco, "Bunu göreceğiz, bu akşam kararımı vereceğim. İlk izlenimlerim iyi. Takıma katılalı 2 gün oldu. Çok fazla antrenman yapma şansı bulamadı. Hem ligi, hem Samsunspor’u hem de bu maçın Fenerbahçe için önemini biliyor. Ne kadar oynayacağını göreceğiz" dedi.

Sonuç olarak, Tedesco takımının sahaya hazır olduğunu vurguladı ve karşılaşmanın çekişmeli geçmesini beklediklerini belirtti.

