DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Domenico Tedesco: "Bu maç için hazırız" — Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finali

Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor karşısına hazır olduklarını ve Anthony Musaba hakkında kararını bu akşam vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 19:17
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 19:25
Domenico Tedesco: "Bu maç için hazırız" — Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finali

Domenico Tedesco: "Bu maç için hazırız" — Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde

Yeni Adana Stadyumu’nda düzenlenen ortak basın toplantısında Fenerbahçe ve Samsunspor teknik direktörleri ile takım kaptanları hazır bulundu. Basın toplantısına Türkçe başlayarak "Herkese iyi akşamlar ve mutlu yıllar" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"İyi bir maç olacak"

Tedesco, Samsunspor ile oynadıkları son maçın en iyi maçları olmadığını belirterek, "Burada olduğumuz ve bu maçı oynayacak olduğumuz için mutluyuz. Samsunspor’a karşı bir maç oynamıştık ve bu bizim en iyi maçımız değildi. İyi ve organize bir takıma karşı, kötü bir maç çıkarmıştık. Thomas harika bir iş çıkarıyor, bunu görebiliyorsunuz. Takımlarında kim oynarsa oynasın, zor bir maç olacak. 2-3 gün antrenman yaparak, nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil. Oyuncularımız, bireysel antrenmanlarını sürdürdüler. İyi bir maç olacak. Bizler de bu maç için hazırız" ifadelerini kullandı.

"Musaba kararını bu akşam vereceğim"

Anthony Musaba'nın oynayıp oynamayacağına ilişkin soru üzerine Tedesco, "Bunu göreceğiz, bu akşam kararımı vereceğim. İlk izlenimlerim iyi. Takıma katılalı 2 gün oldu. Çok fazla antrenman yapma şansı bulamadı. Hem ligi, hem Samsunspor’u hem de bu maçın Fenerbahçe için önemini biliyor. Ne kadar oynayacağını göreceğiz" dedi.

Sonuç olarak, Tedesco takımının sahaya hazır olduğunu vurguladı ve karşılaşmanın çekişmeli geçmesini beklediklerini belirtti.

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇI ÖNCESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNAN FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ...

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇI ÖNCESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNAN FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMİNİC TEDESCO, "TAKIMLARINDA KİM OYNARSA OYNASIN, ZOR BİR MAÇ OLACAK. MUSABA’NIN OYNAYIP OYNAMAYACAĞINA BU AKŞAM KARAR VERECEĞİM" DEDİ.

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNALİ ÖNCESİ YENİ ADANA STADYUMU'NDA ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ....

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Spor Lisesi Genç Kızlar Futsal Şampiyonu
2
Domenico Tedesco: "Bu maç için hazırız" — Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finali
3
Burak Yılmaz: 'Her Maçı Kazanmak İstiyoruz' — Gaziantep FK Antalya Kampı
4
Milan Skriniar: 'Turkcell Süper Kupa'da Finalde Olmak İstiyoruz'
5
Zeki Yavru: "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız"
6
Thomas Reis: "Yarın Güzel Bir Maç Olacak" — Samsunspor, Turkcell Süper Kupa
7
Amed Sportif Faaliyetler, Florent Hasani ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları