Dünya 21 Yaş Altı Voleybol: Türkiye Çekya'ya 3-1 Mağlup

Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası: Türkiye Çekya'ya 3-1 Yenildi
21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası son 16 turunda Çekya'ya mağlup oldu. Çin'in Jiangmen kentinde oynanan mücadeleyi rakip takım 3-1 kazandı.
Maç Detayı
Ay-yıldızlılar, karşılaşmayı setler bazında 23-25, 25-15, 25-18, 25-22 sonuçlarıyla tamamladı. Karşılaşma sonucunda Çekya tur atladı.
İlerleyen Program
Milliler, klasman maçlarında 29 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak. Karşılaşmanın saati daha sonra açıklanacak.