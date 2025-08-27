DOLAR
Dünya 21 Yaş Altı Voleybol: Türkiye Çekya'ya 3-1 Mağlup

Türkiye, Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Çekya'ya 3-1 yenildi; milliler 29 Ağustos'ta Ukrayna ile klasman maçına çıkacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:19
Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası: Türkiye Çekya'ya 3-1 Yenildi

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası son 16 turunda Çekya'ya mağlup oldu. Çin'in Jiangmen kentinde oynanan mücadeleyi rakip takım 3-1 kazandı.

Maç Detayı

Ay-yıldızlılar, karşılaşmayı setler bazında 23-25, 25-15, 25-18, 25-22 sonuçlarıyla tamamladı. Karşılaşma sonucunda Çekya tur atladı.

İlerleyen Program

Milliler, klasman maçlarında 29 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak. Karşılaşmanın saati daha sonra açıklanacak.

