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Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Ezgi Kılıç Bronz Madalya Kazandı

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Ezgi Kılıç, 45 kiloda bronz madalya ile Türkiye'yi gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:11
Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Ezgi Kılıç Bronz Madalya Kazandı

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Başarı

İspanya'nın Leon şehrinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda, Türk sporcu Ezgi Kılıç, kadınlar 45 kiloda mücadele etti. Kılıç, koparma kategorisinde 70 kiloluk kaldırışı ile bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Ezgi Kılıç’ın Performansı

Toplamda 152 kiloluk bir dereceye ulaşarak genel sıralamada dördüncülüğü elde eden milli halterci Ezgi Kılıç, Türkiye’yi bu uluslararası etkinlikte en iyi şekilde temsil etti. Aynı kategoride yer alan Yağmur Melek Şahin ise 148 kiloluk kaldırışı ile yedinci sırada tamamlayarak önemli bir başarı daha gösterdi.

Bu sonuçlar, Türk halterinin uluslararası düzeydeki gelişimini göstermekte ve sporcularımızın potansiyelini ortaya koymaktadır. Türkiye Halter Federasyonu, sporcuların uluslararası başarılarına yönelik desteklerini sürdürecektir.

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