Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası Romanya'da Başlıyor

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası yarın Romanya'nın Otopeni bölgesinde başlıyor; Türkiye 17 milli sporcu ile yarışacak. Organizasyon 24 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:42
Yarın, Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarındaki Otopeni bölgesinde Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası start alıyor. Organizasyon, genç yüzücülerin uluslararası arenada mücadele edeceği önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar ve erkeklerde serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek, bireysel karışık ve bayrak yarışı kategorilerinde 17 milli sporcu yarışacak.

Turnuva, 24 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Türkiye'yi temsilen katılacak sporcular

Kadınlar: Belis Şakar, Defne Tanığ, Pınar Dönmez, Selinnur Sade

Erkekler: Özgür Yonca, Onur Ege Öksüz, Kuzey Tunçelli, Arda Akkoyun, Demir Özdemir, Can Acar, Emre Onuş, Yavuz Ömer Ağa, Nusrat Allahverdi, Doruk Yoğurtçuoğlu, Tuncer Berk Ertürk, Ahmet Mete Boylu, Mert Hatipoğlu.

