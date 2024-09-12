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Dünya Göçebe Oyunları'nda Türk Atlı Okçuluğu Başarılarla Dönüyor

Zübeyir Bekiroğlu, Dünya Göçebe Oyunları'ndaki başarıları değerlendirerek Türk atlı okçuluğunun altın çağını yaşadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:43
Dünya Göçebe Oyunları'nda Türk Atlı Okçuluğu Başarılarla Dönüyor

Dünya Göçebe Oyunları'nda Başarılar

Zübeyir Bekiroğlu, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı, Kazakistan’da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları hakkında açıklamalarda bulundu. Bekiroğlu, bu organizasyonun kendileri açısından oldukça olumlu geçtiğini ifade etti.

Çeşitli Branşlarda Mücadele

Bekiroğlu, "Federasyon olarak 45 sporcuyla atlı okçuluk, kökbörü, kökpar ve atlı güreş branşlarında mücadele ediyoruz. Şükürler olsun, atlı okçuluk branşında Yiğit Kerem Kekeç gümüş madalya alarak bizleri gururlandırdı. Kökbörü ve kökpar branşlarında üçüncülük maçlarına çıkacağız" dedi.

Destek ve Teşekkür Mesajı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Bekiroğlu, "Dünya Göçebe Oyunları, ata sporlarının kültür ve mirasla buluşmasını sağlayan önemli bir etkinliktir. Geleneğimizi geleceğimize taşımak için büyük bir motivasyon ve fırsattır" diye belirtti.

Türk Atlı Okçuluğunun Başarıları

Türk atlı okçuluğunun şu anda altın çağını yaşadığını vurgulayan Bekiroğlu, "Burada gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde ettik. Tüm takımı, sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Gelecek Hedefler

Bekiroğlu, önümüzdeki dönemlerde daha büyük başarılar hedeflediklerini ifade ederek, "Ata mirası olan bu sporlarımızı yaşatarak, gençlerimizin de at üstündeki yeteneklerini sergilemesini amaçlıyoruz" şeklinde görüş belirtti.

Kazakistanlı Yetkililere Teşekkür

Kazakistanlı yetkililere destekleri için teşekkür eden Bekiroğlu, "Ev sahibi ülkede yarışmak önemli bir avantaj. Bizler Türkiye’den at getiremediğimiz için temin edilen atlarla elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi.

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