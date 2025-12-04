Dünya İkincisi Kenan Eren Kahraman, Ali İhsan Kabakcı’yı Ziyaret Etti

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde gurur dolu karşılama

23-30 Kasım’da Romanya’nın Cluj kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda çift erkekler kategorisinde Dünya İkincisi olan Milli Masa Tenisi sporcusu Kenan Eren Kahraman, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye’ye büyük gurur yaşatan milli sporcuyu karşılayarak çiçek takdiminde bulundu.

Kabakcı’nın açıklaması: "Şehrimizde spor adına güzel günler yaşıyoruz. Masa tenisi branşında Dünya ikincisi olan sporcumuz elde ettiği başarı ile bizleri gururlandırdı. Sporcumuzun da söylediği gibi hedefimiz 2028 Olimpiyatları. İnşallah şehrimizden Olimpiyatlara masa tenisi branşında sporcumuzu göndererek ülkemizi temsil etmesi ve bayrağımızı göndere çekmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği geçen sporcumuza, değerli ailesine, antrenörü Halil Adak’a, İl Temsilcisi Kemal Balım’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum"

Ziyaret, Kayseri’deki spor camiasında ve genç sporcular arasında motivasyonu artıran bir gelişme olarak değerlendirildi.

SPO KENAN EREN KAHRAMAN’DAN ALİ İHSAN KABAKCI’YA ZİYARET (FOTOĞRAFLI) YÜKSEL YIKILMAZ KAYSERİ (İHA) - 23-30 KASIM’DA ROMANYA’NIN CLUJ KENTİNDE DÜZENLENEN YILDIZLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA ÇİFT ERKEKLER KATEGORİSİNDE DÜNYA İKİNCİSİ OLAN MİLLİ MASA TENİSİ SPORCUSU KENAN EREN KAHRAMAN, KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.