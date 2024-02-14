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Dünya Kupası'nda bomba değişiklik: 3 futbolcudan ikisi...

FIFA'dan tarihi karar! Bu değişiklik herkesi şaşırtacak! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 14.02.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:20
Dünya Kupası'nda bomba değişiklik: 3 futbolcudan ikisi...

FIFA, 74. kongresinde dünya futbolunu sarsacak önemli bir değişikliği gündemine alıyor. Mayıs ayında gerçekleştirilecek kongrede, 2026 Dünya Kupası ile birlikte tarihi bir adım atılması planlanıyor. Dünya futbolunun patronu, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2026 Dünya Kupası için şampiyon takıma verilen kupa geleneğini değiştirmeye hazırlanıyor.

1930 yılında başlayan Dünya Kupası tarihinde, 1974 yılında erkeklerde, 1991 yılında ise kadınlarda, şampiyon takıma verilen kupa değiştirilmişti. Ancak, FIFA'nın kongrede önerisi, erkek ve kadın Dünya Kupaları için ayrı ayrı kupalar kullanılmak yerine, tek bir kupa verilmesi yönünde. Bu öneri, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın hem erkeklerde hem de kadınlarda aynı kupa ile simgelenmesine olanak tanıyacak.

fifa 2026

Bu radikal değişikliğin, futbolun cinsiyet ayrımını ortadan kaldırarak, eşitlik ve birlikteliği vurgulama amacını taşıdığı belirtiliyor. FIFA'nın bu adımıyla, futbol dünyası sadece yetenek ve başarı odaklı bir platform olarak değil, aynı zamanda cinsiyet eşitliği için bir ilham kaynağı olarak da öne çıkabilir.

2026 Dünya Kupası, bu önemli değişikliğin sahaya yansıdığı tarihi bir anı yaşayacak. FIFA'nın kongredeki önerisi, futbolseverler ve spor otoriteleri tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Değişimin kabul görmesi durumunda, futbol tarihinde yeni bir dönemin başladığına şahitlik edilecek.

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