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Dünya Şampiyonu Ali Cengiz Antrenmanda Sakatlandı!

Dünya şampiyonu güreşçi Ali Cengiz, Türkiye şampiyonası hazırlıkları sırasında sakatlandı. Tedavi süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:29
Dünya Şampiyonu Ali Cengiz Antrenmanda Sakatlandı!

Dünya Şampiyonu Ali Cengiz Antrenmanda Sakatlandı

Dünya şampiyonu milli güreşçi Ali Cengiz, Türkiye şampiyonası hazırlıkları sırasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Cengiz'in, antrenmanda ön çapraz bağlarından sakatlandığı bildirildi.

Ali Cengiz'in Tedavi Süreci Başladı

Genel durumu iyi olan milli güreşçinin tedavi sürecinin yakından takip edildiği ve gerekli desteğin sağlandığı kaydedildi. Ali Cengiz'in dönüş tarihi henüz netleşmedi ancak tüm spor camiası, bu güçlü sporcunun en kısa sürede sahalara döneceğini umuyor.

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