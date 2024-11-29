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Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası Hong Kong'da Başlıyor

Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, 30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Hong Kong'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:32
Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası Hong Kong'da Başlıyor

Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, yarın Hong Kong'da start alacak. Yarışma, 30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek ve Türkiye bu prestijli organizasyonda toplam 8 milli sporcu ile temsil edilecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamalarına göre, 12 farklı kategoride mücadele edecek olan sporcular arasında 4 erkek ve 4 kadın sporcu yer alıyor. İşte şampiyonaya katılacak milli sporcular ve katıldıkları kategoriler:

Kategoriler ve Sporcular

  • Kübra Dağlı: Serbest stil kadınlar 17 yaş üstü bireysel
  • Emirhan Muran: Serbest stil erkekler 17 yaş üstü bireysel
  • Dilan Yaprak Alan: Poomsae genç kızlar bireysel
  • İlker Yaman Topçu: Poomsae genç erkekler bireysel
  • Şeyda Nur Yavuz: Poomsae kadınlar 18-30 yaş bireysel
  • Muhammed Emir Yılmaz: Poomsae erkekler 18-30 yaş bireysel
  • Bengü Alkan Çal: Poomsae kadınlar 31-40 yaş bireysel
  • Ali Kemal Ustabaş: Poomsae erkekler 31-40 yaş bireysel

Çiftler Kategorisi

  • Kübra Dağlı - Emirhan Muran: Serbest stil 17 yaş üstü çiftler
  • Dilan Yaprak Alan - İlker Yaman Topçu: Poomsae genç çiftler
  • Şeyda Nur Yavuz - Muhammed Emir Yılmaz: Poomsae 30 yaş altı çiftler
  • Bengü Alkan Çal - Ali Kemal Ustabaş: Poomsae 30 yaş üstü çiftler

Türk sporcularının uluslararası arenada elde edecekleri başarılar için dua ediyor ve kendilerine başarılar diliyoruz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, Hong Kong'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi, 4 erkek ve...

Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, Hong Kong'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi, 4 erkek ve 4 kadın sporcu toplam 12 kategoride temsil edecek.

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