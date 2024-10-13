Dursun Gözel TİESF Başkanlığı için Adaylığını Açıkladı

Dursun Gözel, TİESF Başkanlığına Aday

Dursun Gözel, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) başkanlığı için adaylığını resmen ilan etti. Adaylığını, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında 6 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda duyurdu.

Spor Hayatına İlk Adımı 2000 Yılında Attı

Eski işitme engelli milli güreşçi olan Gözel, spor kariyerine 2000 yılında adım attığını belirtti. "Genetik olarak kısmi duyma kaybımın olmasıyla beraber, aktif güreş hayatımda darbeye bağlı kulak zarlarının patlaması sonucu işitme kaybım arttı. Bu sebeple 2003'te yolum TİESF ile kesişti. Avrupa ve dünya şampiyonlukları, olimpiyat ikinciliği dereceleriyle işitme engelliler camiamızı, Türk milletini ve şanlı bayrağımızı temsil etme fırsatım oldu. Tüm kariyerimi 21 yıldır parçası olmaktan onur duyduğum işitme engelliler spor camiasına borçluyum," şeklinde konuştu.

İşitme Engellilere Destek Sözü Verdi

Gözel, işitme engelli bireylerin iletişim sorununu çözmeyi ve çeşitli sosyal sorunlara yardımcı olmayı amaçladığını belirterek, "Ülkemizin her bir köşesinde spor ailemizin bir parçası olamamış tek bir işitme engelli kardeşimiz kalmayana dek durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Hep birlikte sessizlerin sesi olacağız," dedi.

Dursun Gözel, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Dursun Gözel, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) başkanlığına aday olduğunu açıkladı.