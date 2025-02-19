Dusan Alimpijevic: Beşiktaş ile THY Avrupa Ligi'nde oynamak en büyük hayalim

Dusan Alimpijevic'in Beşiktaş Vizyonu

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Dusan Alimpijevic, ele aldığı konularda THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme arzusunu vurguladı. Alimpijevic, 2023 yılından bu yana devam eden görevinde, Türk basketbolunun gelişimine ve Beşiktaş’ın gelecek hedeflerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Basketbol Kültürü Oluşturmak

Alimpijevic, Beşiktaş’ta bir basketbol kültürü yaratmayı amaçladıklarını belirterek, “İstikrar en önemli noktadır. Başarılı sonuçlar ve oyuncu gelişiminde süreklilik sağlamak zorundayız. İki sezondur Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalmayı başardık.” dedi.

Finansal Destekle Başarıya Ulaşmak

Alimpijevic, Avrupa Kupası'ndaki bu sezonun öne çıkan takımlarına ve yaptıkları yatırımlara dikkat çekerek, “Kararlılık her şeydir. En büyük hayalim Beşiktaş ile THY Avrupa Ligi'nde oynamak. Beşiktaş, altyapısı, taraftar kitlesi ve tarihiyle bunu fazlasıyla hak ediyor.” ifadesini kullandı.

Türk Basketbolunun Geleceği

Sırp çalıştırıcı, Türk basketbolunun yeni nesil oyuncuları hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye, parlak bir oyuncu geleceğine sahip. Gençlerin daha fazla çalışması gerekli.” dedi.

Alperen Şengün’ün Başarısı

NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün için de övgü dolu sözler sarf eden Alimpijevic, “Alperen, basketbolda geleceğin en iyi oyuncularından biri olabilir. Onun başarısı Beşiktaş için de bir onur.” şeklinde konuştu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin Önemi

Türk basketbolunun gelişimine dair çok sayıda olumlu yapıya sahip olduğunu belirten Alimpijevic, Basketbol Gelişim Merkezinin (BGM) oyuncu yetiştirme konusunda sağladığı önemi vurguladı. “BGM, muazzam imkanlar sunuyor ve oyuncuların en iyi şekilde yetişmesine katkıda bulunuyor.” dedi.

Milli Takım ve Avrupa Şansı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanma potansiyeline sahip olduğuna inanan Alimpijevic, “Türkiye'nin madalya için büyük bir şansı var çünkü birçok iyi oyuncusu Avrupa'ya döndü.” dedi.

Yaşam ve Türk Mutfağı

İstanbul’a olan sevgisini dile getiren Alimpijevic, “Türkiye'de yaşamaktan çok keyif alıyorum. Türk mutfağını çok seviyorum.” şeklinde ifade etti.

Fenerbahçe Beko'ya Saygı

Fenerbahçe Beko’yu THY Avrupa Ligi’nde büyük bir aday olarak değerlendiren Alimpijevic, “Fenerbahçe, Avrupa'da en iyi basketbol oynayan takım. Onlara derin bir saygı duyuyorum.” dedi.

NBA Ligi Projesinin Etkisi

Dusan Alimpijevic, NBA'in Avrupa’da lig kurma projesinin büyük değişiklikler getireceğine inandığını vurguladı, “Bu proje Avrupa basketbolunu köklü bir şekilde değiştirecek.” dedi.

Beşiktaş'taki Yönetim Değişiklikleri

Son olarak, Beşiktaş’ta yaşadıkları yönetim değişikliklerinin zorluklarından bahseden Alimpijevic, “Dört başkanla çalışmak, bize farklı zorluklar getirdi. Ancak şu an yeni bir yönetim var.” diyerek desteklerinden dolayı teşekkür etti.