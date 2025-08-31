Düzce'de 35. Geleneksel Off-Road Şenlikleri — 73 Araçla Adrenalin

Etkinlik ve Katılım

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde gerçekleştirilen 35. Geleneksel Off-Road Şenlikleri, Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) öncülüğünde, Düzce Valiliği ve Gümüşova Belediyesi destekleriyle düzenlendi. Etkinliğin sponsorları arasında BDY Group Yatırım AŞ de yer aldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcuların katılımıyla 73 araç, özel olarak hazırlanan piste çıktı.

Yarışlar ve Zorluklar

Yarışlar, extreme ve hız etaplarıyla 3 gün sürdü. Büyük motor hacimli araçların çamurlu ve engebeli etapları aşmaya çalıştığı mücadelelerde sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.

Adrenalinin üst seviyede olduğu etaplarda bazı araçlar su havuzlarından çıkma mücadelesi verirken, çamura saplanan araçlar saha görevlilerince bulunduğu yerden çıkarılarak yarışmaya devam etti.

Yetkililerin Açıklamaları

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine organizasyonun keyifli geçtiğini belirterek, "Bu şenlik off-road camiası için bir anlamda dostluk buluşması oluyor. Herkes çok mutlu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." dedi.

BDY Group Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Baday ise yarışların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde yapılmasının kendilerini ayrıca gururlandırdığını söyleyerek, "Bu kadar sporcu ve izleyenleri burada görmek gerçekten çok heyecan verici. Bu bizi onore ediyor, off-road sporuna desteklerimiz devam edecek. Türkiye'nin farklı illerinden gelen insanlarla burada olmamız birlik ve beraberliğimizi, dostluklarımızı pekiştiriyor." dedi.

