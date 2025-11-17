Düzce'de Amatör Sporculara 1 milyon 100 bin liralık malzeme desteği

Düzce Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi, amatör spor kulüplerine toplam 1 milyon 100 bin lira değerinde malzeme desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 18:44
Düzce’de amatör spor kulüplerine, Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi tarafından 1 milyon 100 bin liralık malzeme desteği verildi. Malzeme teslim töreni, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Soğancı Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, ASKF Başkanı Murat Postoğlu, TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, İGM Başkanı Fazlı Koç, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengöüloğlu ile spor kulüplerinin yetkilileri ve sporcular katıldı.

Dağıtım detayları

Program kapsamında 52 amatör futbol takımı için 643 bin lira değerinde futbol topu, antrenman hunisi, idman setleri ve antrenman yelekleri dağıtıldı.

Kadın Basketbol A Takımına 300 bin, amatör okçulara 62 bin, masa tenisçilerine 36 bin ve amatör avcı ile atıcılara 61 bin liralık malzeme desteği sağlandı.

Böylece amatör sporculara toplamda 1 milyon 100 bin liralık malzeme desteği ulaştırılmış oldu.

