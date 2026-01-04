DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.925.985,63 -1,02%

Düzce'de Kadir Çengel Boks Turnuvası — 160 Sporcu, Buse Naz'dan Destek

Düzce'de Kadir Çengel adına düzenlenen boks turnuvasına 12 ilden 160 sporcu katıldı; olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu ve antrenör Nazım Yiğit destek verdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:38
Düzce'de Kadir Çengel Boks Turnuvası — 160 Sporcu, Buse Naz'dan Destek

Düzce'de Kadir Çengel Boks Turnuvası yoğun ilgiyle gerçekleşti

Kadir Çengel anısına düzenlenen İller Arası Boks Turnuvası, 18 Temmuz Spor Salonunda yapıldı. Organizasyona 12 farklı şehirden toplam 160 sporcu katıldı.

Katılım ve destek

Turnuva, Düzce'de boks camiasının önemli isimlerini buluşturdu. Olimpik ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile Olimpik Kadın Milli Takımı Başantrenörü Nazım Yiğit de etkinlikte yer alarak sporculara destek verdi. Organizasyon, sporcular ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kadir Çengel'in açıklaması

Kadir Çengel turnuvayla ilgili şunları söyledi: "Düzce’ye boks sporunu ben getirdiğim için, yetiştirdiğim talebelerde kendi spor okullarını açtıkları ve sporcular yetiştirdikleri için benim adıma böyle bir turnuva düzenlenmesini istemişler. Ben de bu durumdan çok memnun oldum. 12 ilden sporcular burada. 3 gündür turnuva devam ediyor. Hepsi gayet güzel boks yapıyor ve verimliler. Buraya gelen illerin her biri memnun. Buse Naz’ı da ben yetiştirmiştim. O da onore etmek için buraya geldi. Geldiği için kendisine de teşekkür ettim" dedi.

DÜZCE’DE KADİR ÇENGEL İLLER ARASI BOKS TURNUVASI, 18 TEMMUZ SPOR SALONU’NDA YOĞUN KATILIMLA...

DÜZCE’DE KADİR ÇENGEL İLLER ARASI BOKS TURNUVASI, 18 TEMMUZ SPOR SALONU’NDA YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DÜZCE’DE KADİR ÇENGEL İLLER ARASI BOKS TURNUVASI, 18 TEMMUZ SPOR SALONU’NDA YOĞUN KATILIMLA...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Melikgazi Kayseri'yi 84-75 Yendi — Kadınlar Basketbol Süper Ligi
2
Trabzonspor Gaziantep'e Gitti — Turkcell Süper Kupa Hazırlıkları Tamam
3
Anthony Musaba, Fenerbahçe'de İlk Antrenmanına Çıktı
4
Düzce'de Kadir Çengel Boks Turnuvası — 160 Sporcu, Buse Naz'dan Destek
5
Galatasaray hazır: Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'la Gaziantep’te
6
Nilüfer Belediyespor Eker, Göztepe'yi 3-1 Yendi
7
Aliağa Petkimspor Bahçeşehir Koleji'ne 100-60 Mağlup — Deplasmanda Seri Sona Erdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları