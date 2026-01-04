Düzce'de Kadir Çengel Boks Turnuvası — 160 Sporcu, Buse Naz'dan Destek

Düzce'de Kadir Çengel Boks Turnuvası yoğun ilgiyle gerçekleşti

Kadir Çengel anısına düzenlenen İller Arası Boks Turnuvası, 18 Temmuz Spor Salonunda yapıldı. Organizasyona 12 farklı şehirden toplam 160 sporcu katıldı.

Katılım ve destek

Turnuva, Düzce'de boks camiasının önemli isimlerini buluşturdu. Olimpik ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile Olimpik Kadın Milli Takımı Başantrenörü Nazım Yiğit de etkinlikte yer alarak sporculara destek verdi. Organizasyon, sporcular ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kadir Çengel'in açıklaması

Kadir Çengel turnuvayla ilgili şunları söyledi: "Düzce’ye boks sporunu ben getirdiğim için, yetiştirdiğim talebelerde kendi spor okullarını açtıkları ve sporcular yetiştirdikleri için benim adıma böyle bir turnuva düzenlenmesini istemişler. Ben de bu durumdan çok memnun oldum. 12 ilden sporcular burada. 3 gündür turnuva devam ediyor. Hepsi gayet güzel boks yapıyor ve verimliler. Buraya gelen illerin her biri memnun. Buse Naz’ı da ben yetiştirmiştim. O da onore etmek için buraya geldi. Geldiği için kendisine de teşekkür ettim" dedi.

