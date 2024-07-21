Düzce'de Konuralp Hava Koşusu Tamamlandı

Konuralp Hava Koşusu Düzce’de Gerçekleşti

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Konuralp Hava Koşusu, Düzce'de büyük bir katılımla tamamlandı. Etkinlik, federasyonun 2024 faaliyet programında yer almakta olup, toplamda 21 ilden 30 farklı kulüpten 250 sporcunun katılımıyla Gölyaka Kültür Parkı'nda gerçekleştirildi.

Destekleyen Kuruluşlar

Etkinlik, Düzce Valiliği, Gölyaka Kaymakamlığı, Gölyaka Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenerek önemli bir organizasyon haline geldi.

Yarışma ve Ödüller

Son günde, geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle katılan yarışmacılar, doğal mürekkep ile yapılan yaylarla atış gerçekleştirdi. Sınırsız yay kategorisinde yapılan yarışmada başarılı olan sporcular, ödüllerini Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık'ın elinden aldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen "Konuralp Hava Koşusu" tamamlandı. Etkinliğin son gününde geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle organizasyona katılan yarışmacılar, ilk olarak doğal mürekkep kullanılarak yapılan yaylarla atış yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen "Konuralp Hava Koşusu" tamamlandı. Etkinliğin son gününde geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle organizasyona katılan yarışmacılar, ilk olarak doğal mürekkep kullanılarak yapılan yaylarla atış yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen "Konuralp Hava Koşusu" tamamlandı. Etkinliğin son gününde geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle organizasyona katılan yarışmacılar, ilk olarak doğal mürekkep kullanılarak yapılan yaylarla atış yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen "Konuralp Hava Koşusu" tamamlandı. Etkinliğin son gününde geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle organizasyona katılan yarışmacılar, ilk olarak doğal mürekkep kullanılarak yapılan yaylarla atış yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen "Konuralp Hava Koşusu" tamamlandı. Etkinliğin son gününde geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle organizasyona katılan yarışmacılar, ilk olarak doğal mürekkep kullanılarak yapılan yaylarla atış yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen "Konuralp Hava Koşusu" tamamlandı. Etkinliğin son gününde geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle organizasyona katılan yarışmacılar, ilk olarak doğal mürekkep kullanılarak yapılan yaylarla atış yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen "Konuralp Hava Koşusu" tamamlandı. Etkinliğin son gününde geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle organizasyona katılan yarışmacılar, ilk olarak doğal mürekkep kullanılarak yapılan yaylarla atış yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen "Konuralp Hava Koşusu" tamamlandı. Etkinliğin son gününde geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle organizasyona katılan yarışmacılar, ilk olarak doğal mürekkep kullanılarak yapılan yaylarla atış yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen "Konuralp Hava Koşusu" tamamlandı. Etkinliğin son gününde geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle organizasyona katılan yarışmacılar, ilk olarak doğal mürekkep kullanılarak yapılan yaylarla atış yaptı.