Düzceli Yüzücüler Trabzon Finalinden Madalyalarla Döndü

Düzce Belediyesi Spor Akademisi yüzücüleri, Arena Vedia Nil Apak Anısına 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali'nde Trabzon'dan madalyalarla döndü.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:23
Trabzon'da çekişmeli yarışlar

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Arena Vedia Nil Apak Anısına 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali'nde ter döktü.

Trabzon'da gerçekleşen organizasyonda genç yüzücüler, Türkiye derecesi elde etmek için kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli yarışlar, sporcuların performanslarıyla dikkat çekti.

Şampiyonadan dereceyle dönen isimler arasında Asel Mutlu (11 yaş kategorisi) ile 12 yaş kategorisinde madalya kazanan Nefin Olur, Ece Neva Şenovalı ve Öykü Beril Çelik yer aldı. Düzceli sporcular, elde ettikleri madalyalarla kente gurur yaşattı.

Kulüp yetkilileri ve antrenörler, genç sporcuların başarılarını ilerleyen yaş gruplarında da sürdürmeleri için destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

