EAFF 2025: İngiltere 2-2 Polonya

İngiltere ile Polonya 2-2 Berabere Kaldı

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İngiltere ile Polonya karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı.

Müsabaka Detayları

Yavuz Selim Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da etkili performans sergiledi ve skor tabelası dengeyi korudu.

Goller

İngiltere'nin gollerini Terrance Yates ve Jamie Tregaskiss kaydederken; Polonya adına fileleri Kamil Grygiel ve Bartozs Lastowski sarstı.

Hakemler

Karşılaşmayı Fransız hakem Cedric Nemery yönetti. Maçta ayrıca Türk hakemler Mustafa Doğukan Erdem ve Cihan Emekli görev aldı.

Sonraki Randevular

Ligde yarın Türkiye-Polonya ve İngiltere-İtalya maçları oynanacak.

