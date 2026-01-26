Ebru Tuncer Erzurum'da Çifte Altınla Zirvede

Niğdeli milli kayakçı iki yarışın da birincisi oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü duyurusuna göre Niğdeli sporcu, milli kayakçı Ebru Tuncer, Erzurum'da 20-24 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen kayak şampiyonasında pistte çıktığı her iki yarışta da birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Elde ettiği bu başarıyla moral depolayan milli sporcu, 03-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Romanya ve Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Kayak Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Milli sporcumuz Ebru Tuncer’e Balkan Kayak Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz, ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz"

