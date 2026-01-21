Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 25-21, 25-15 ve 25-10 set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Maç Salon: Eczacıbaşı'nda oynandı. Hakemler: İbrahim Acar, Davut Köseoğlu.
Maç Detayları
Setler: 25-21, 25-15, 25-10
Süre: 71 dakika (26, 24, 21)
Takım Kadroları
Eczacıbaşı Dynavit: Meliha, Rettke, Elif, Boden, Bengisu, Stysiak, Aybüke (L), Dilay, Smrek, Simge (L)
Bahçelievler BLD.: Eylül, Fatma Nur, Nikolova, Rylen, Eda, Jaksic, Berre (L), Yağmur, Selin, Sema
