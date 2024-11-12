Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde SSC Palmberg ile Karşılaşacak

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Deplasmanda

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Almanya'nın SSC Palmberg takımıyla karşılaşacak.

Maç Ayrıntıları

Maç, Palmberg Arena'da gerçekleştirilecek ve TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabakayı, Polonyalı hakem Maciej Twardowski ile İtalyan hakem Andrea Puecher yönetecek.

Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ilk maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-0 yenerek önemli bir başlangıç yapmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.