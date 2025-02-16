Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 Geçti

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 20:02
Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi 21. Haftasında Önemli Mücadele

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma daha yaşandı. Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker ile karşı karşıya geldi. Bu kritik maçta Eczacıbaşı Dynavit, etkileyici bir performans sergilayarak rakibini 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit'in Kazancı

21. hafta kapsamında gerçekleştirilen bu karşılaşma, ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi. Eczacıbaşı, güçlü oyunuyla ligdeki zirve mücadelesini sürdürürken, Nilüfer Belediyespor Eker ise bu sonuçla zorlu bir süreç içine girmiş oldu.

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