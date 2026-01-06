Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Vero Volley Milano'yu Ağırlıyor

Eczacıbaşı Dynavit, Numia Vero Volley Milano'yu Ağırlıyor

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Numia Vero Volley Milano ile karşılaşacak.

Evinde çıktığı ilk karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan turuncu-beyazlı ekip, 7 Ocak Çarşamba saat 19.30'da rakibini ağırlayacak. Karşılaşma hazırlıklarına devam eden ev sahibi ekip günü tek idmanla tamamladı.

Hazırlıklar ve Hedef

Maç öncesi düşüncelerini dile getiren Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli, şunları söyledi:

"Vero Volley Milano karşılaşması bizim için önemli bir sınav olacak. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ancak hazırlık sürecimizden memnunuz. Sahaya kendi oyunumuzu koymak ve bunu sonuçla taçlandırmak istiyoruz. Amacımız, disiplinli ve kararlı bir oyunla galibiyet için mücadele etmek"

