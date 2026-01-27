Eczacıbaşı Dynavit, Zeleznicar Lajkovac Deplasmanında Galibiyet Arıyor

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maç

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın OK Zeleznicar Lajkovac ile rövanş karşılaşmasına çıkıyor.

İlk maçta OK Zeleznicar Lajkovac'ı 3-0 mağlup eden turuncu-beyazlı ekip, bu kez rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden ev sahibi ekip günü tek idmanla tamamladı.

OK Zeleznicar Lajkovac - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın saat 21.00'de Hala Sportova Lajkovac'ta oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

ECZACIBAŞI DYNAVİT, ZELEZNİCAR MAÇININ HAZIRLIKLARINA TÜM HIZIYLA DEVAM ETTİ. DİLAY ÖZDEMİR