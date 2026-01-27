Eczacıbaşı Dynavit, Zeleznicar Lajkovac Deplasmanında Galibiyet Arıyor

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda OK Zeleznicar Lajkovac ile deplasmanda rövanş maçına çıkıyor; ilk maçı 3-0 kazanmıştı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 23:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 23:08
Eczacıbaşı Dynavit, Zeleznicar Lajkovac Deplasmanında Galibiyet Arıyor

Eczacıbaşı Dynavit, Zeleznicar Lajkovac Deplasmanında Galibiyet Arıyor

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maç

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın OK Zeleznicar Lajkovac ile rövanş karşılaşmasına çıkıyor.

İlk maçta OK Zeleznicar Lajkovac'ı 3-0 mağlup eden turuncu-beyazlı ekip, bu kez rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden ev sahibi ekip günü tek idmanla tamamladı.

OK Zeleznicar Lajkovac - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın saat 21.00'de Hala Sportova Lajkovac'ta oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

ECZACIBAŞI DYNAVİT, ZELEZNİCAR MAÇININ HAZIRLIKLARINA TÜM HIZIYLA DEVAM ETTİ. DİLAY ÖZDEMİR

ECZACIBAŞI DYNAVİT, ZELEZNİCAR MAÇININ HAZIRLIKLARINA TÜM HIZIYLA DEVAM ETTİ. DİLAY ÖZDEMİR

ECZACIBAŞI DYNAVİT, ZELEZNİCAR MAÇININ HAZIRLIKLARINA TÜM HIZIYLA DEVAM ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eczacıbaşı Dynavit, Zeleznicar Lajkovac Deplasmanında Galibiyet Arıyor
2
Burhaniye'de 4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası Başladı
3
Alaca Belediyespor Samsun’dan 3 Madalyayla Döndü
4
Bilecikli Sporcular Alanya ve Ankara'da Türkiye Finallerine Yükseldi
5
Sabriye Şengül Ankara’da Juhasz Beata’yı Nakavt Edip Altın Madalya Kazandı
6
Unai Emery: Fenerbahçe iyi takım ve kaliteli oyuncuları var
7
Denizlili İremsu Çağlar Snow Bike Türkiye Şampiyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları