Edin Visca, 100. Golüne Bir Adım Kaldı

Edin Visca'nın Türk Futbolundaki 14. Sezonu

Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla Türkiye liginde 14. sezonunu geçiren Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, golleriyle takımlarına büyük katkıda bulunmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor'un 1-0'lık galibiyetinde önemli rol oynayan Visca, attığı goller ve sağladığı asistlerle Türk futboluna renk katmaya devam ediyor.

Transfer ve Performans

2011-2012 sezonunda Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımından Başakşehir'e transfer olan Edin Visca, burada geçirdiği 10,5 sezon ardından 2021-2022 sezonundaki ara transfer döneminde Trabzonspor'a katıldı. 34 yaşındaki oyuncu, şu anda Türkiye'deki 14. sezonunu tamamlamak üzere.

Dalya Sevinci İçin Gün Sayıyor

Attığı ve attırdığı gollerle takımlarının hücum gücünü artıran Visca, Süper Lig kariyerinde 383 maça çıkarak rakip fileleri 99 kez havalandırdı. Eski takımı Başakşehir ile 310 maçta 85 gol atan Visca, Trabzonspor’da ise 73 maçta 14 gol kaydetti. Hafta sonu Göztepe karşısında gol atması durumunda, 100. golünü atmayı başararak 'Dalya' sevinci yaşayacak.

Başakşehir ve Trabzonspor Döneminin Detayları

Başakşehir’e 21 yaşında transfer olan Visca, 2011-2012 sezonunda 36 maçta 5 gol kaydetti. 2014-2015 sezonunda 8 gol, 2015-2016 sezonunda ise 34 maçta 17 golle en yüksek başarısını gösterdi. Trabzonspor’a katılmasının ardından 2021-2022 sezonunda 36 maçta 9 gol atmıştır.

Şampiyonluklar ve Asist Rekoru

Edin Visca, Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda; Trabzonspor ile de 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Süper Kupa başarıları ve ligdeki asist rekortmeni unvanı da onun kariyerinin önemli yönleri arasında. 115 asistle Türkiye'deki en fazla asist yapan oyuncu konumundadır.

Centilmenliğe Dikkat

Visca, centilmenliği ile de tanınıyor. Türk futbolundaki 488 maçı boyunca yalnızca 2 kez kırmızı kart görme talihsizliğini yaşadı. 2019-2020 sezonunda Galatasaray'la oynanan maçta ve Trabzonspor'un Beşiktaş ile karşılaştığı bir maçta aynı durumu deneyimledi.

2022-2023 Sezonunun Zorlukları

2022-2023 sezonunda sakatlıklarla boğuşan Edin Visca, ligin 2. haftasında kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle 11 hafta sahalardan uzak kaldı. Dönüşünün ardından yaşadığı yeni sakatlıklar, sezon içerisinde performansını olumsuz etkiledi. Fakat sonraki sezon tekrar formunu buldu. Edin Visca'nın Türk futboluna olan katkıları ve performansları, onun öne çıkan bir yıldız olmasını sağlıyor.