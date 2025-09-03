DOLAR
Edin Visca'dan Trabzonspor'da Sınırlı Başlangıç: İlk 4 Haftada 97 Dakika

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:10
Türkiye'de RAMS Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla aralıksız 15. sezonunu geçiren, istikrarı ve performansıyla tanınan Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca, bu sezona beklenen başlangıcı yapamadı.

Kariyer geçmişi

Zeljeznicar'dan 2011-2012 sezonunda Başakşehir'e transfer olan ve burada 10,5 sezon geçiren 35 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde 4,3 milyon avro karşılığında Trabzonspor'a katıldı. Deneyimli oyuncu, Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla Türkiye'de toplam 521 resmi karşılaşmaya çıkarken, 131 kez fileleri havalandırdı.

Sınırlı süre ve maç dakika dağılımı

Teknik direktör Fatih Tekke, Visca'ya ligin ilk 4 haftasında sınırlı süre verdi. Oyuncunun maç bazındaki süreleri şöyle oldu:

Kocaelispor: 13 dakika

Kasımpaşa: 65 dakika

Hesap.com Antalyaspor: 19 dakika

Samsunspor: Kadroda yer aldı ancak forma giyemedi.

İlk 4 haftada Visca, sadece 1 maçta ilk 11'de görev aldı ve toplam 97 dakika sahada kaldı; skora katkı sağlayamadı.

Kariyer başarıları

Visca, Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda, Trabzonspor ile ise 2021-2022 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'un Süper Kupa, 2013-2014'te de Başakşehir'in TFF 1. Lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı.

