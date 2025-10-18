Edirne'de Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Başladı
Meriç Nehri'nde kıyasıya rekabet
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Meriç Nehri'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı. Organizasyonda tekneler suya indi ve mücadele başladı.
Yarışlara yaklaşık 300'e yakın sporcu katılıyor. Organizasyonun ilk gününde sporcular, 2000 metrelik parkurda kadın ve erkek klasmanlarında ter döküyor.
Final yarışları ise yarın yapılacak.
