Edirne'de Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Başladı

Edirne'de Meriç Nehri'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı; yaklaşık 300'e yakın sporcu 2000 metrelik parkurda kadın ve erkek klasmanlarında yarışıyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 10:42
Meriç Nehri'nde kıyasıya rekabet

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Meriç Nehri'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı. Organizasyonda tekneler suya indi ve mücadele başladı.

Yarışlara yaklaşık 300'e yakın sporcu katılıyor. Organizasyonun ilk gününde sporcular, 2000 metrelik parkurda kadın ve erkek klasmanlarında ter döküyor.

Final yarışları ise yarın yapılacak.

