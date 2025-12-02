Efeler Ligi: Fenerbahçe Medicana 0-3 Halkbank
Maç Özeti
Efeler Ligi 8. hafta karşılaşmasında Halkbank, TVF Burhan Felek'te oynanan mücadelede Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.
Setler: 20-25, 24-26, 16-25
Süre: 1 saat 25 dakika
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim
Kadrolar ve Teknik Direktörler
Fenerbahçe Medicana: Earvin Ngapeth, Chinenyeze Barthelemy, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Fabian Drzyzga, Burutay Subaşı (L), Caner Dengin (L), Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Macion França, Mustafa Cengiz, Julia Alberto Gmez Glvez, Kaan Gürbüz, Mehmet Buğra Akarsu. Başantrenör: Slobadan Kovac
Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Marek Sotola, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler, Yunus Emre Tayaz, Arda Bostan. Başantrenör: Radostin Stoytchev
EFELER LİGİ 8. HAFTASINDA FENERBAHÇE MEDİCANA, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI HALKBANK'A 3-0 MAĞLUP OLDU.