Efeler Ligi: Fenerbahçe Medicana 0-3 Halkbank

Efeler Ligi 8. haftasında Halkbank, TVF Burhan Felek'te Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 18:55
Maç Özeti

Efeler Ligi 8. hafta karşılaşmasında Halkbank, TVF Burhan Felek'te oynanan mücadelede Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

Setler: 20-25, 24-26, 16-25

Süre: 1 saat 25 dakika

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim

Kadrolar ve Teknik Direktörler

Fenerbahçe Medicana: Earvin Ngapeth, Chinenyeze Barthelemy, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Fabian Drzyzga, Burutay Subaşı (L), Caner Dengin (L), Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Macion França, Mustafa Cengiz, Julia Alberto Gmez Glvez, Kaan Gürbüz, Mehmet Buğra Akarsu. Başantrenör: Slobadan Kovac

Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Marek Sotola, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler, Yunus Emre Tayaz, Arda Bostan. Başantrenör: Radostin Stoytchev

