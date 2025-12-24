DOLAR
Efeler Ligi: Fenerbahçe Medicana 3-1 Gebze Belediyesi

Efeler Ligi 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek’te Gebze Belediyesi’ni 3-1 yenerek ligde 8. galibiyetini aldı; Kaan Gürbüz 20 sayıyla maçın skoreri oldu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:55
Maç Özeti

Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Gebze Belediyesi'ni 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmadan setler olarak 25-18, 18-25, 25-22 ve 25-23 sonuçlarıyla galip ayrıldı.

Maçın skoreri Kaan Gürbüz oldu ve 20 sayıyla oynadı. Onu Earvin Ngapeth 19, Yiğit Gülmezoğlu 12 ve Chinenyeze 10 sayıyla izledi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde 8. galibiyetini elde etti.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

