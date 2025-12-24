Efeler Ligi: Fenerbahçe Medicana 3-1 Gebze Belediyesi

Maç Özeti

Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Gebze Belediyesi'ni 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmadan setler olarak 25-18, 18-25, 25-22 ve 25-23 sonuçlarıyla galip ayrıldı.

Maçın skoreri Kaan Gürbüz oldu ve 20 sayıyla oynadı. Onu Earvin Ngapeth 19, Yiğit Gülmezoğlu 12 ve Chinenyeze 10 sayıyla izledi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde 8. galibiyetini elde etti.

EFELER LİGİ 13. HAFTA MAÇINDA FENERBAHÇE MEDİCANA, KONUK ETTİĞİ GEBZE BELEDİYESİ'Nİ 3-1 MAĞLUP ETTİ.