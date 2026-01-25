Fenerbahçe'nin Galibiyet Serisi Yine Kadıköy'de Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kalarak Kadıköy'de yakaladığı galibiyet serisini sonlandırdı.

Maç ve Seri Analizi

Sarı-lacivertliler için bu beraberlik, ligde süren 3 maçlık galibiyet serisinin bitmesi anlamına geldi. Kanarya'nın, 17 Eylül'de Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçla 3, 1 Aralık'taki Galatasaray derbisiyle de 5 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

Fenerbahçe'nin daha sonra Konyaspor, Eyüpspor ve Alanyaspor galibiyetleriyle yakaladığı yeni seri de, İzmir ekibine kaybettiği 2 puanla sonlandı.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE BU SEZON 3 MAÇ VE ÜZERİ ELDE ETTİĞİ GALİBİYET SERİLERİNİ KADIKÖY'DE YAŞADIĞI BERABERLİKLERLE BİTİRDİ.