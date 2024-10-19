EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın Galibiyeti

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın Zaferi

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında Sırbistan temsilcisi HC Dinamo Pancevo'yu konuk etti. Müsabaka, Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Karşılaşmanın Detayları

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 16-14'lük skorla önde tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak mücadeleyi 34-27'lik skorla kazanmayı başardı.

Rövanş Maçının Tarihi

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ekim tarihinde Sırbistan'da gerçekleştirilecek. Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte rövanş maçı öncesinde moral bulmuş oldu.