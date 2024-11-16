EHF Kadınlar Avrupa Kupası: Görele Belediyespor, WAT Atzgersdorf'a Yenildi

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Heyecan Sürüyor

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. turunun ilk maçında Görele Belediyespor, Avusturya'nın WAT Atzgersdorf takımına 35-32 mağlup oldu.

Maç, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Hans Lackner Spor Salonu'nda oynandı. İlk yarıyı 20-14 önde tamamlayan Görele, ikinci devrede üstünlüğünü koruyamayarak karşılaşmayı kaybetti.

35-32’lik sonuçla sahadan galip ayrılan WAT Atzgersdorf, yarın yapılacak rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Aynı salonda gerçekleşecek rövanş karşılaşması, TSİ 20.00'de başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.