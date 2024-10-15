EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. Tur Kuraları Belirlendi

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Tur Kuraları Çekildi

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. tur maçları için kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, bu önemli etkinlik EHF'nin Viyana'daki merkezinde yapıldı.

Türk Takımları ve Eşleşmeleri

Bu turda temsilcilerimizden Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanyol Conservas Orbe Zendal Bm Porrino ile karşılacak. Diğer bir Türk takımı Görele Belediyespor, Avusturya'nın WAT Atzgersdorf takımıyla eşleşirken, Üsküdar Belediyespor ise Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımına rakip oldu.

Müsabaka Tarihleri

Kupanın 3. turunda ilk maçlar 9-10 Kasım tarihlerinde, ikinci karşılaşmalar ise 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu aşamada rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turunda mücadele etme fırsatı yakalayacaklar.