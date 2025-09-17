Eintracht Frankfurt-Galatasaray: Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'ne güçlü başlangıç

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray, turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor.

Basın toplantısı

Frankfurt Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Okan Buruk ile tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan katıldı.

Buruk, "Bu sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi, camiamız için çok büyük bir heyecan. Son 3 sezon Süper Lig'de şampiyon olarak çok önemli bir başarı elde ettik ama taraftarımızın bizden beklentisi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmamız. O yüzden en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Genç, ligine iyi başlamış ve Avrupa'da son yıllarda önemli işler yapmış bir takıma karşı oynayacağız. Biz, önemli ve özel oyunculara sahibiz. Rakibimizin de çok özel oyuncuları var. Deplasmanda başlamak için zor bir maç ama kazanmak için buradayız. Rakibimizin ne kadar kaliteli olduğunu ve galibiyeti ne kadar çok istediklerini biliyoruz ama yarın elimizden gelenin fazlasını yaparak buradan kazanarak dönmek istiyoruz." dedi.

Osimhen'in sakatlığı

Buruk, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat gelen Victor Osimhen hakkında da bilgi verdi: "Osimhen milli takımda sakatlandı. Lig maçında oynatamadık. Bu maça yetiştirme umudumuz vardı. Son 2 gün antrenmanlarda denedi ama geri bildirimleri oynayabilecek düzeyde olmadığıydı. Oyuncularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Her futbolcu oynayabilme şansı olan her maçta her şeyi göze alarak oynar. Osimhen de bu karakterde bir oyuncu. Ağrılı ve yüzde 100'ünü veremediği bir maçta oynamasının kimseye faydası olmayacağı için ondan gelen geri bildirimle kadroya almadık. Hücum hattında çok önemli oyuncularımız var. Onlarla yarın en iyisini yapmaya çalışacağız."

Geçmiş anı ve hedef

Buruk, futbolcu olarak 1992-93 sezonunda Eintracht Frankfurt'u elediklerini hatırlatarak, teknik direktör olarak da aynı sonucu almak istediğini söyledi: "Bugün Frankfurt'un sosyal medyadaki hesabında 1992-93 sezonundaki maçı koymuşlar. İlk maç Frankfurt'ta 0-0 bitmişti. İyi oynamıştım. A takımdaki ilk senem ve kariyerimdeki üçüncü Avrupa kupası maçımdı. İstanbul'da da 1-0 kazanarak elemiştik. Benim için güzel bir hatıra. İki takımda da kaliteli oyuncular vardı. Yeniden Frankfurt'a gelmek, teknik direktör olarak buraya çıkmak benim için heyecan verici. O zaman turu geçen takım olmuştuk, bu sefer de kazanan takım oluruz."

Takımların benzer yönleri ve favori değerlendirmesi

Buruk, iki takımın oyun anlayışı bakımından benzer olduğunu vurguladı: "İki takımın birbirine benzeyen çok yönü var. Agresif olan, önde baskı yapan, topa sahip olarak geriden oyun kuran iki takım var. Özellikle oyuncu kalitesiyle hücumda etkili iki takım karşı karşıya gelecek. İki takımın oyun kalitesini, dizilişlerini çok benzetiyorum. İki takım da birbirine topu bırakmayacaktır. Burada da bireysel kaliteler sonucu belirleyecek."

Favorilik konusunda ise Buruk, "Kadro yapısı olarak iki takımda önemli ve güçlü oyuncular var. Bir takım biraz daha tecrübeli, diğeri biraz daha genç. Bunun iki takım için de artı ve eksileri olacaktır. Maçın genel değerlerine baktığımızda Frankfurt ev sahibi olduğu için favori gösteriliyor. İki takımın da tecrübesi, oyun kalitesi, skoru değiştirebilme ve bunu tutabilme yeteneği var. Bence Şampiyonlar Ligi kalitesinde ve böyle bir deplasmanda iki takım da favori değil." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi beklentileri

51 yaşındaki teknik adam, camianın Şampiyonlar Ligi'ndeki performanslara odaklandığını söyleyerek, "Süper Lig'de üç sezon üst üste şampiyon olmuş, ilk 5 haftayı da galibiyetle kapatmış takımımızdan beklenti çok fazla. İnsanlar Süper Lig'le ilgilenmiyor ama Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçları merakla bekliyorlar. Herkeste Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağımızın heyecanı var. Beklentiyi karşılayacak çok iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Önemli bir kadro oluşturduk. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarla yarışabilecek bir kadro oldu. Bu kadronun her şey yolunda gittiğinde çok iddialı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaan Ayhan: Hedef galibiyet

Milli oyuncu Kaan Ayhan da maçtan alınacak 3 puanın önemine dikkat çekti: "İki sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüz için çok mutlu ve heyecanlıyız. İki çok büyük kaliteye sahip takımlar yarın karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerimize ulaşabilmek için inşallah İstanbul'a galibiyetle dönebiliriz ve başarılı bir Şampiyonlar ligi sezonu geçiririz."

Kaan, takımın adaptasyon süreci ve Gelsenkirchen bağlantısına ilişkin, "Alışık olduğumuz detaylarda fark oluyor. Her sezon yaşanan şeyler. Yeni transferler ve sezonun yeni başladığını dikkate alırsak her takım için bu geçerli. Takımımız çok iyi anlaşıyor. Gelen oyuncuların adaptasyonu iyi geçiriyor. Bu alışık olduğumuz bir senaryo. Şimdiye kadar bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Yarın en elit seviyede durumumuzu ölçme şansımız olacak. Ancak şu anki durumumuzdan çok memnunum." dedi.

Türk taraftarların desteğinin önemine değinen Kaan, "Sadece statta değil televizyon karşısında da taraftarlarımız destekleyecek. Bu sorumluluğun farkındayız. Sadece statta kendi taraftarımızın oluşturacağı atmosfer değil Frankfurt taraftarı da Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir atmosfer oluşturuyor. Sadece kendimize odaklanıyoruz ama taraftarımızın desteğiyle yarın 3 puanı almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Can Uzun hakkında, "Can ile milli takım kampında bu maçı konuştuk. Kendisi çok büyük bir yetenek. Genç yaşta olmasına rağmen Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yaptı. Her oyuncu gibi Can'ın da önünde kat edebileceği bir yol var. Milli takım olarak baktığımızda Can'ın uzun seneler bize yararı olur ama inşallah yarın Frankfurt'a istediği faydayı veremez. Onu en iyi şekilde engellemeye çalışacağız. Kardeşime başarılar diliyorum. Yarınki maçtan sonra daha çok başarılar diliyorum." dedi.