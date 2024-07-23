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Ekin Ereke, U23 Türkiye Şampiyonu Oldu

Akfen İnşaat'ın desteklediği Ekin Ereke, U23 Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonu unvanını kazandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:05
Ekin Ereke, U23 Türkiye Şampiyonu Oldu

Ekin Ereke'nin Başarısı

Akfen İnşaat'ın desteklediği Bisiklet Milli Takımı ve Büyükçekmece Belediyesi sporcusu Ekin Ereke, U23 Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonu unvanını elde etti. Başarılı sporcu, Erzurum'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Kupasını Aldı

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Ereke'ye birincilik kupasını Levent Çakmur, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü, takdim etti. Ereke, sadece U23 kategorisinde değil, aynı zamanda XCC Short Track Kısa Parkur Yarışı'nda Türkiye ikinciliği ve XCE Eliminatör Elemeli Yarış'ta Türkiye üçüncülüğü de kazanarak büyük bir başarı sergiledi.

Akfen İnşaat'ın Destekleri

Akfen İnşaat, gençlerin spor yapma alışkanlıklarını geliştirerek ulusal ve uluslararası platformlarda başarı elde etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Şirket, bu misyonu toplumsal sorumluluk anlayışının önemli bir parçası olarak sürdürüyor ve genç sporcuların kariyerlerine katkı olmaya devam ediyor.

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