El Bilal Toure'den Beşiktaş'a son dakika golü — Ligde 5. gol

El Bilal Toure, Beşiktaş'ın Kayserispor'u 1-0 yendiği maçta 90+5'te golü atarak ligdeki 5. golünü kaydetti; ligde 5 asisti bulunuyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 22:32
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 22:32
Trendyol Süper Lig 18. hafta: Beşiktaş 1-0 Kayserispor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın galibiyet golü 90+5. dakikada El Bilal Toure'den geldi.

24 yaşındaki Malili futbolcu bu golle ligde 5. kez gol sevinci yaşamış oldu.

El Bilal Toure daha önce Başakşehir, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK ağlarını sarsmıştı.

Ligde 5 asist bulunan Toure, Türkiye Kupası'nda da Ankara Keçiörengücü filelerini havalandırdı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

