El Bilal Toure'den Beşiktaş'a son dakika golü — Ligde 5. gol

Trendyol Süper Lig 18. hafta: Beşiktaş 1-0 Kayserispor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın galibiyet golü 90+5. dakikada El Bilal Toure'den geldi.

24 yaşındaki Malili futbolcu bu golle ligde 5. kez gol sevinci yaşamış oldu.

El Bilal Toure daha önce Başakşehir, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK ağlarını sarsmıştı.

Ligde 5 asist bulunan Toure, Türkiye Kupası'nda da Ankara Keçiörengücü filelerini havalandırdı.

