Elazığ 1. Amatör Küme'de 3 Takım Play-Off'u Garantiledi

Sezon sonuna yaklaşılırken play-off yarışında son durum

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde normal sezonun bitimine kısa bir süre kala play-off hattı şekilleniyor. 13. hafta maçları sonucunda gruplarda bazı takımlar üst tura çıkmayı garantiledi.

A Grubu'nda Kovancılarspor, B Grubu'nda ise Paluspor ile Elazığ İl Özel İdare play-off oynamayı kesinleştirdi. Bu ekipler, sezonun kalan maçlarında kendilerine daha rahat bir planlama yapma imkânı bulacak.

Öte yandan, Baskil Şafak - Elazığ İdman Yurdu karşılaşması olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bu maçın sonucu, play-off oynamaya hak kazanacak son takımı belirleyecek.

Lig yönetimi ve takımlar, ertelenen maçın alınacak yeni tarihte oynanacağını bildirirken, taraftarlar play-off denklemine dair gelişmeleri yakından takip ediyor.

