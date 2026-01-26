Elazığ 1. Amatör Küme'de 3 Takım Play-Off'u Garantiledi

Elazığ 1. Amatör Küme'de 13. hafta sonrası Kovancılarspor, Paluspor ve Elazığ İl Özel İdare play-offu garantiledi; ertelenen maç son takımı belirleyecek.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:30
Elazığ 1. Amatör Küme'de 3 Takım Play-Off'u Garantiledi

Elazığ 1. Amatör Küme'de 3 Takım Play-Off'u Garantiledi

Sezon sonuna yaklaşılırken play-off yarışında son durum

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde normal sezonun bitimine kısa bir süre kala play-off hattı şekilleniyor. 13. hafta maçları sonucunda gruplarda bazı takımlar üst tura çıkmayı garantiledi.

A Grubu'nda Kovancılarspor, B Grubu'nda ise Paluspor ile Elazığ İl Özel İdare play-off oynamayı kesinleştirdi. Bu ekipler, sezonun kalan maçlarında kendilerine daha rahat bir planlama yapma imkânı bulacak.

Öte yandan, Baskil Şafak - Elazığ İdman Yurdu karşılaşması olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bu maçın sonucu, play-off oynamaya hak kazanacak son takımı belirleyecek.

Lig yönetimi ve takımlar, ertelenen maçın alınacak yeni tarihte oynanacağını bildirirken, taraftarlar play-off denklemine dair gelişmeleri yakından takip ediyor.

ELAZIĞ 1. AMATÖR KÜMEDE 3 TAKIM PLAY-OFFU GARANTİLEDİ

ELAZIĞ 1. AMATÖR KÜMEDE 3 TAKIM PLAY-OFFU GARANTİLEDİ

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartınspor'da Yönetim İstifa Etti: Geçici Yönetim Kongreye Taşıyacak
2
Yaser Asprilla, Galatasaray'ın 9. Kolombiyalı Transferi Oldu
3
Manisa FK, İstanbulspor galibiyetinin ardından yenileme çalıştı
4
Kestel Çilek Spor Serisini Sürdürüyor
5
Manchester United, Arsenal'ı 3-2 Mağlup Etti
6
Tuzla'da Ara Tatil Spor Şenliği: Kazanan Dostluk
7
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Aston Villa’ya 1-0 Yenildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları