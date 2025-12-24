DOLAR
Elazığlı Elif Reyyan Kaya U10 Epe Türkiye Şampiyonu

Elazığlı sporcu Elif Reyyan Kaya, Konya'da düzenlenen 19-21 Aralık 2025 U10 Epe Türkiye Kupası'nda Türkiye şampiyonu oldu; Elazığ'dan 16 sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:28
Konya'da düzenlenen organizasyonda Elazığ'ı başarıyla temsil etti

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen U10 Kategorisi Epe Türkiye Kupası müsabakalarında Elazığ’ı temsil eden sporcu Elif Reyyan Kaya, büyük bir başarıya imza atarak U10 Kadın Epe kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Organizasyon 19-21 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yarışmaya Elazığ'dan toplam 16 sporcu katılım sağladı. Genç yaşta elde edilen bu önemli başarı, Elazığ’ın eskrim branşındaki yükselen grafiğini bir kez daha gösterdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizi ulusal düzeyde başarıyla temsil eden sporcumuz Elif Reyyan Kaya’nın Türkiye şampiyonu olması bizleri son derece gururlandırmıştır. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcu ailesini tebrik ediyor, sporcumuzun gelecekte de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz"

Elif Reyyan Kaya’nın elde ettiği bu derece, bölgedeki genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Başarı, yerel kulüpler ve antrenörlerin çalışmalarının da bir yansıması olarak değerlendirildi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

