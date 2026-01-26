Karacabey Belediyespor Play-off’un Kıyısından Döndü | TVF Erkekler 2. Lig 2. Grup

Karacabey Belediyespor, TVF Erkekler 2. Lig 2. Grup’ta sezonu 5. sırada tamamlayarak play-off’un dışında kaldı; Başkan Fatih Karabatı takımı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:51
Karacabey Belediyespor Play-off’un Kıyısından Döndü | TVF Erkekler 2. Lig 2. Grup

Karacabey Belediyespor play-off’un kıyısından döndü

TVF Erkekler 2. Lig 2. Grup’ta Karacabey Belediyespor, sezonu 5. sırada tamamlayarak play-off fırsatını kaçırdı. Son haftaya kadar ilk 4 iddiasını sürdüren mavi-siyahlılar, ligin son maçında grubun lideri Sultanbeyli Belediyespor karşısında 3-1 mağlup oldu.

Genç kadro ve teknik ekipten olumlu sinyaller

Antrenör Mustafa Cengiz yönetimindeki ekip, sezon boyunca özellikle kritik maçlardaki mücadeleci oyunuyla dikkat çekti. Takımın genç yapısı ve sergilenen performans, gelecek sezon için umut verdi.

Başkan Karabatı’dan moral ve tebrik

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sezon sonrasında takımı tebrik ederek sporculara moral verdi. Başkan Karabatı, "Play-pff oynayamamış olabilirsiniz ama sizler gönlümüzün şampiyonusunuz" sözleriyle oyuncuları onurlandırdı ve ekipteki inanç ile emeğin takdir edildiğini vurguladı.

Gelecek hedefleri

Karacabey Belediyespor, ligdeki mücadelesiyle play-off yarışının dışında kalmış olsa da gösterdiği performansla önümüzdeki sezon için beklenti yarattı. Kulüp ve taraftarlar, takımın gelişimini sürdürerek yeniden üst sıraları hedefleyeceğini belirtiyor.

