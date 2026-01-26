Malatya Muay Thai Takımı Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'ndan 25 Madalya ile Döndü

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muay Thai sporcuları, Ağrı'da düzenlenen Doğu Anadolu Muay Thai Bölge Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Malatyalı sporcular, 9 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazanarak kente gurur yaşattı.

Gurur verici sonuçlarda sporcuların performansının yanı sıra antrenörlerin emeği de dikkat çekti. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada; "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu başarı, Malatya'nın Muay Thai branşındaki yükselişinin ve bölge düzeyindeki rekabet gücünün somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

MALATYA, MUAY THAİ ŞAMPİYONASI’NDAN 25 MADALYAYLA DÖNDÜ