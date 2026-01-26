Malatya Muay Thai Takımı Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'ndan 25 Madalya ile Döndü

Malatya Muay Thai sporcuları Ağrı'daki Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası’nda 9 altın, 10 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:44
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:44
Malatya Muay Thai Takımı Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'ndan 25 Madalya ile Döndü

Malatya Muay Thai Takımı Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'ndan 25 Madalya ile Döndü

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muay Thai sporcuları, Ağrı'da düzenlenen Doğu Anadolu Muay Thai Bölge Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Malatyalı sporcular, 9 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazanarak kente gurur yaşattı.

Gurur verici sonuçlarda sporcuların performansının yanı sıra antrenörlerin emeği de dikkat çekti. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada; "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu başarı, Malatya'nın Muay Thai branşındaki yükselişinin ve bölge düzeyindeki rekabet gücünün somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

MALATYA, MUAY THAİ ŞAMPİYONASI’NDAN 25 MADALYAYLA DÖNDÜ

MALATYA, MUAY THAİ ŞAMPİYONASI’NDAN 25 MADALYAYLA DÖNDÜ

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ 1. Amatör Küme'de 3 Takım Play-Off'u Garantiledi
2
Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi 2025-2026 Şampiyonu: Kayseri Voleybol Spor Kulübü A Takımı
3
Kocaman: Malatya Yeşilyurtspor’u Hak Ettiği Yerlere Taşıyacağız
4
Malatya Muay Thai Takımı Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'ndan 25 Madalya ile Döndü
5
Denizli'de Bir İlk: Lykos Goalball Kupası'nda Braille Madalyalar
6
Karacabey Belediyespor Play-off’un Kıyısından Döndü | TVF Erkekler 2. Lig 2. Grup
7
Mehmet Ercoş: Manisa'nın Gururu, Türkiye Cimnastiğinin Geleceğini Şekillendiriyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları