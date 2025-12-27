Elazığspor, Anagold 24 Erzincanspor Deplasmanına 22 Kişilik Kadroyla Gidiyor

Elazığspor, Anagold 24 Erzincanspor Deplasmanında

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 19. Haftası kapsamında Seza Çimento Elazığspor, Anagold 24 Erzincanspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma öncesi takımın kamp kadrosu belli oldu ve kırmızı-siyahlılar Erzincan'a hareket etti.

Kadro ve Eksikler

Seza Çimento Elazığspor'un kamp kadrosunda 22 kişilik bir listede yer alan oyuncular, teknik heyetin görev dağılımı ile maça hazır hale getirildi. Takımda ayrıca Erkan Eyibil ve Süleyman Özdamar'ın sakatlığı bulunurken, Ömer Çakı kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.

Kadro: Halil İbrahim Sönmez, Mikail Koçak, Furkan Köse, Ercan Coşkun, Mehmet Yılmaz, Maksut Taşkıran, Samed Ali Kaya, Enes Soy, Hakan Yavuz, Fuat Bavuk, Efe Tatlı, Haluk Mustafa Tan, Kerem Şenyüz, Yusuf Ayaz, Bünyamin Güler, Muhammet Berat Sağlam, Serhat Genç, Habib Zeybek, Sefa Doğan, Yiğit Ekrem Karakaş, Yasin Arda Midiliç, Özkan Bal.

Elazığspor, bu kadroyla Anagold 24 Erzincanspor deplasmanında puan arayacak.

ELAZIĞSPOR 22 FUTBOLCUYLA ERZİNCAN'A GİTTİ