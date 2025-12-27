DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Elazığspor, Anagold 24 Erzincanspor Deplasmanına 22 Kişilik Kadroyla Gidiyor

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 19. Hafta için Anagold 24 Erzincanspor deplasmanına 22 kişilik kadroyla gitti; Erkan Eyibil ve Süleyman Özdamar sakat, Ömer Çakı kart cezalısı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:18
Elazığspor, Anagold 24 Erzincanspor Deplasmanına 22 Kişilik Kadroyla Gidiyor

Elazığspor, Anagold 24 Erzincanspor Deplasmanında

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 19. Haftası kapsamında Seza Çimento Elazığspor, Anagold 24 Erzincanspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma öncesi takımın kamp kadrosu belli oldu ve kırmızı-siyahlılar Erzincan'a hareket etti.

Kadro ve Eksikler

Seza Çimento Elazığspor'un kamp kadrosunda 22 kişilik bir listede yer alan oyuncular, teknik heyetin görev dağılımı ile maça hazır hale getirildi. Takımda ayrıca Erkan Eyibil ve Süleyman Özdamar'ın sakatlığı bulunurken, Ömer Çakı kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.

Kadro: Halil İbrahim Sönmez, Mikail Koçak, Furkan Köse, Ercan Coşkun, Mehmet Yılmaz, Maksut Taşkıran, Samed Ali Kaya, Enes Soy, Hakan Yavuz, Fuat Bavuk, Efe Tatlı, Haluk Mustafa Tan, Kerem Şenyüz, Yusuf Ayaz, Bünyamin Güler, Muhammet Berat Sağlam, Serhat Genç, Habib Zeybek, Sefa Doğan, Yiğit Ekrem Karakaş, Yasin Arda Midiliç, Özkan Bal.

Elazığspor, bu kadroyla Anagold 24 Erzincanspor deplasmanında puan arayacak.

ELAZIĞSPOR 22 FUTBOLCUYLA ERZİNCAN'A GİTTİ

ELAZIĞSPOR 22 FUTBOLCUYLA ERZİNCAN'A GİTTİ

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkalespor İlvanspor'u 2-1 Yenerek Liderliğe Yükseldi
2
Osmangazi Belediyesi'nden 72 Amatör Kulübe 2 Milyon TL'lik Malzeme Desteği
3
Caner Atasever yeniden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da
4
Trendyol 1. Lig: Sarıyer 1-0 Bodrum FK — Urie'nin Golüyle Evinde Galip
5
Siirt'e Yeni Spor Yatırımları: 3 Bin Kişilik Tribün ve 5 Kulvarlı Tartan Pist
6
Mersin Büyükşehir’den Spora 20,78 Milyon TL Destek: 294 Sporcu, 260 Kulüp Ödüllendirildi
7
Antalya Ultra Maraton’da İlk Gün Tamamlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti