Fatih Terim Sarıyer - Bodrum FK Maçını Tribünden İzledi

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında dikkat çeken isimler

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında oynanan Sarıyer-Bodrum FK karşılaşmasını, Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim tribünden takip etti.

Terim, maç sırasında tribünde yer alırken, devre arasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları geri çevirmedi ve kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.

Karşılaşmayı tribünden izleyen bir diğer dikkat çeken isim ise Türk futbolunun diğer tecrübeli isimlerinden Rıza Çalımbay oldu.

