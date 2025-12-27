DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.749.697,27 0,31%

Fatih Terim Sarıyer - Bodrum FK Maçını Tribünden İzledi

Fatih Terim, Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında oynanan Sarıyer-Bodrum FK maçını tribünden izledi; devre arasında taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:59
Fatih Terim Sarıyer - Bodrum FK Maçını Tribünden İzledi

Fatih Terim Sarıyer - Bodrum FK Maçını Tribünden İzledi

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında dikkat çeken isimler

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında oynanan Sarıyer-Bodrum FK karşılaşmasını, Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim tribünden takip etti.

Terim, maç sırasında tribünde yer alırken, devre arasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları geri çevirmedi ve kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.

Karşılaşmayı tribünden izleyen bir diğer dikkat çeken isim ise Türk futbolunun diğer tecrübeli isimlerinden Rıza Çalımbay oldu.

FATİH TERİM, SARIYER - BODRUM FK MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

FATİH TERİM, SARIYER - BODRUM FK MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

FATİH TERİM, SARIYER - BODRUM FK MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Terim Sarıyer - Bodrum FK Maçını Tribünden İzledi
2
Özbelsan Sivasspor 2-0 Bandırmaspor — Trendyol 1. Lig 19. Hafta
3
Trendyol 1. Lig: Sarıyer 1-0 Bodrum FK — Urie'nin Golüyle Evinde Galip
4
Osmangazi Belediyesi'nden 72 Amatör Kulübe 2 Milyon TL'lik Malzeme Desteği
5
Siirt'e Yeni Spor Yatırımları: 3 Bin Kişilik Tribün ve 5 Kulvarlı Tartan Pist
6
Söğütspor, Beytepe Mete Spor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
7
Veysel Bilen: Musaba transferi etik değil, ama Samsunspor’un başarısı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti