Başkalespor İlvanspor'u 2-1 Yenerek Liderliğe Yükseldi
Van Amatör Lig A Grubu'nda kritik galibiyet
Van Amatör Lig A Grubu'nda Başkalespor, evinde karşılaştığı İlvanspor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşma Başkale Şehir Stadyumu'nda oynandı. İlk yarıyı İlvanspor 1-0 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci yarısında Başkalespor'un attığı gollerle takım sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Başkalespor, aldığı galibiyetle puanını 13'e çıkararak birinci sıraya yükseldi ve şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.
