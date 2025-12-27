DOLAR
Başkalespor İlvanspor'u 2-1 Yenerek Liderliğe Yükseldi

Başkalespor, Van Amatör Lig A Grubu'nda İlvanspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 13'e çıkarıp liderliğe yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:44
Van Amatör Lig A Grubu'nda kritik galibiyet

Van Amatör Lig A Grubu'nda Başkalespor, evinde karşılaştığı İlvanspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma Başkale Şehir Stadyumu'nda oynandı. İlk yarıyı İlvanspor 1-0 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısında Başkalespor'un attığı gollerle takım sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Başkalespor, aldığı galibiyetle puanını 13'e çıkararak birinci sıraya yükseldi ve şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.

