Özbelsan Sivasspor 2-0 Bandırmaspor — Trendyol 1. Lig 19. Hafta

Trendyol 1. Lig 19. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Bandırmaspor'u 2-0 yenerek üç puanı aldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:58
Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Özbelsan Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Bandırmaspor karşısında zorlanmadan 2-0'lık galibiyet elde etti.

Maçtan dakikalar

3.' sağ kanatta topla buluşan Kamil Fidan, pasını Murat Paluli'ye aktardı. Murat Paluli'nin düzeltip çektiği sert vuruş kaleciyi geçemedi.

71.' ceza sahası içine ilerleyen Murat Paluli, topu kale alanındaki Bekir Böke'ye aktardı. Bekir Böke kayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

78.' Cihat Çelik'in pasıyla savunma arkasına sarkan Ethemi, ceza sahası içinde rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Hakemler

Erdem Mertoğlu, Selahattin Altay, Kerem Kalkan

Kadrolar

Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Özkan Yiğiter (Avramovski dk. 65), Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan, Charisis, Cihat Çelik, Ethemi (Kimpioka dk. 90), Badji (Bekir Böke dk. 65)

Yedekler: Yiğit Baynazoğlu, Mehmet Albayrak, Malle, Feyzi Yıldırım, Mehmet Talha Şeker, Çağlayan Menderes, Savaş Ala

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın (Muhammed Gümüşkaya dk. 76), Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Bacuna (Enes Çinemre dk. 86), Mücahit Albayrak, Topalli (Emirhan Acar dk. 63), Tanque (Samake dk. 76), Kehinde (N’dongala dk.63)

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Cem Türkmen, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Maç istatistikleri

Goller: Bekir Böke (dk. 71), Ethemi (dk. 78) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kehinde (Bandırmaspor), Emirhan Başyiğit, Kamil Fidan (Sivasspor)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

