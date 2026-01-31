Muğlaspor Kepezspor Deplasmanında 3 Puan Arıyor

TFF 2. Lig 24. hafta mücadelesinde Muğlaspor, deplasmanda Kepezspor ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşma 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.00'te Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynanacak.

Muğlaspor'un Hedefi

Ligde üst sıralar hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Muğlaspor, deplasmandan 3 puanla dönerek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Teknik heyet ve futbolcular, hafta boyunca hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, kritik mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak değil; öncelikli hedef olarak galibiyeti görüyor.

Maçın Önemi

Karşılaşmanın, iki takım açısından da ligdeki konumlarını yakından etkileyeceği belirtilirken, Muğlaspor cephesinde tek hedefin galibiyet olduğu vurgulanıyor.

MUĞLASPOR, KEPEZSPOR DEPLASMANINDA 3 PUAN ARAYACAK