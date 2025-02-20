Elias Jelert: 'Galatasaray Benim İçin Çok Önemli'

Galatasaray ve Fenerbahçe Derbisinin Önemi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, organizasyona veda etti. Müsabakanın ardından, Galatasaraylı futbolcu Elias Jelert, takımının pazartesi günü oynayacağı Fenerbahçe derbisinin önemini vurguladı.

Öğrenme ve Gelişim Süreci

RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elias Jelert, “Sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Herkes bunun önemini biliyor. Kazanmamız lazım.” ifadelerine yer verdi. Danimarkalı savunma oyuncusu, Galatasaray'da çok şey öğrendiğini ve her gün geliştiğini belirtti.

Çeşitli Pozisyonlarda Oynama Yeteneği

Elias Jelert, farklı pozisyonlarda oynama becerisini de dile getirerek, “Kopenhag'da da böyleydi. Sağ tarafta daha iyi oynayabilirim ama beni farklı bir yerde oynatmak isterlerse buna uyarım.” dedi. Forma rekabetinin önemine değinen Jelert, “Oynamam hocanın kararı. Hocam isterse oynarım.” diye ekledi.